Die Einladung ist raus. Foto: Google

Es ist einer der seltsamsten Smartphone-Launches der vergangenen Jahre. Im Verlauf der letzten Wochen hat Google bereits zahlreiche Details zu Pixel 6 und Pixel 6 Pro verraten. Das reicht vom neuen Prozessor aus eigener Fertigung über das ebenfalls komplett umgebaute Kamerasystem bis zum Aussehen der Geräte. Wer trotzdem noch Fragen zu den Geräten hat, für den hat Google nun einen Termin parat.



Live

Am 19. Oktober um 19 Uhr MESZ soll der offizielle Launch-Event für das Pixel 6 (Pro) stattfinden, der wie gewohnt live via Youtube gestreamt wird. Passend dazu hat Google auch gleich eine Website freigeschaltet, auf der sich die Nutzer über einen Langdruck auf die Leertaste schon einmal die unterschiedlichen Varianten der Geräte samt passender Farb-Highlights durch das Material-You-Design von Android 12 ansehen können.

Der Launch-Event bedeutet übrigens nicht, dass die Geräte sofort verfügbar sein werden. Zuletzt war zu hören, dass dies erst einige Tage später der Fall sein soll. Zumindest soll es dann aber Klarheit über Preis und regionale Verfügbarkeit der Geräte geben. Wer mehr zu den technischen Details von Pixel 6 und Pixel 6 Pro wissen will, sei auf unseren Hintergrundartikel dazu verwiesen.

Sonst noch was?

Abzuwarten bleibt, ob Google auch noch andere neue Hardware vorstellen wird, in den vergangenen Jahren war dies bei solchen Events immer der Fall. Allerdings wird in der Ankündigung explizit nur auf Pixel-Smartphones referenziert. Vielleicht beschränkt sich Google also heuer bei seinen Hardwareneuerungen tatsächlich auf diesen Bereich. (apo, 6.10.2021)