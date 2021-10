Singapur Datenschützer warnen vor Patrouillenroboter in Singapur

Anna Caroline Kainz



Der Roboter sendet Warnungen an Menschen, die "sozial unerwünschtes Verhalten" an den Tag legen. Patrouillenroboter sind nur eine von vielen Sicherheitsmaßnahmen, die in Singapur die Angst vor einem Überwachungsstaat schüren