Üblicherweise folgt die Veröffentlichung einer neuen Android-Generation einem fixen Ablauf. Zuerst kommt die Freigabe der passenden Updates für Googles eigene Pixel-Smartphones, kurz gefolgt von der Veröffentlichung des Quellcodes. Doch dieses Jahr ist alles anders – hat sich Google doch dazu entschlossen, zunächst einmal nur den Source-Code für Android 12 freizugeben. Eine Entscheidung, mit der man selbst erfahrene Android-Blogs zum Teil kalt erwischt hat, wie aufmerksamen Beobachtern aufgefallen sein dürfte. Immerhin berichteten manche davon zunächst von der Verfügbarkeit der Updates für Pixel, bevor sie rasch ihre Artikel anpassen mussten. Selbst so erfahrene Seiten wie "The Verge" publizierten ihre Android-12-Tests mit einer auffälligen Verzögerung.

Aber auch bei Nutzern von Pixel-Smartphones dürfte sich Google damit nicht unbedingt beliebt gemacht haben. Immerhin heißt es für diese jetzt noch länger als erwartet zuwarten. Besonders unerfreulich ist das für die Teilnehmer des Android-12-Beta-Programms, die nun auf der Anfang September veröffentlichten Beta 5 mit einem mittlerweile veralteten Sicherheits-Patch-Level festhängen. Denn wie Google auf der zugehörigen Seite festhält, wird es bis zum finalen Update keine weitere Testversion mehr geben. All das verweist darauf, dass sich Google recht kurzfristig für die getrennte Veröffentlichung entschieden hat. Dazu passt auch, dass sich im RSS-Feed des offiziellen Google-Blogs ein Hinweis auf einen ersten Entwurf eines Android-12-Blog-Postings findet, der schlussendlich nie veröffentlicht wurde. Stattdessen beschränkte man sich auf eine an Entwickler gerichtete Ankündigung im Android Blog.

"Letzter Schliff"

In einer Stellungnahme gegenüber "9to5Google" betont das Unternehmen nun jedenfalls, dass man den finalen Updates derzeit den letzten Schliff verpasst. Das für eine "spezielle Veröffentlichung mit Pixel-exklusiven Erfahrungen", wie es in schönstem Marketing-Sprech heißt. Es könnte also durchaus sein, dass man noch die eine oder andere Überraschung bereithält. Oder aber man versucht mit solch in Wirklichkeit wenig aussagenden Statements darüber hinwegzutäuschen, dass man schlicht nicht zeitgerecht fertig geworden ist. Immerhin fehlen derzeit nicht nur die angekündigten Updates im "Material You"-Stil für mehrere zentrale Google-Apps. Im Beta-Verlauf war unübersehbar, dass die Testversionen deutlich mehr Probleme hatten als in früheren Jahren.

Trotzdem: Die Nutzer werden es schlussendlich verkraften, und wer auf Android 11 geblieben ist, hat auch gerade erst eine neue Sicherheitsaktualisierung erhalten. Zudem werden die Pixels – konkret alle Google-Smartphones bis zum Pixel 3 zurück – auch so wohl wieder die ersten Geräte sein, die die neue Softwaregeneration erhalten werden. Also zumindest offiziell, denn die Community ergreift gerade wieder einmal die Chance, etwas schneller zu sein.

Mittlerweile sind die ersten Android 12-basierten Community-ROMs, also alternative Firmware-Versionen, erhältlich. Wie zu erwarten, halten sich diese noch sehr eng an das Original, eine Variante für Redmi K20 und Xiaomi Mi 9T Pro hat aber sogar schon eine nachgebaute Variante von Googles dynamischem Farbsystem integriert. Die offizielle Lösung findet sich derzeit nämlich noch nicht im Quellcode, sie soll erst mit dem folgenden Android 12.1 nachgereicht werden.

Wer folgt?

Wer als Nächstes an der Reihe ist, ist da schon eine schwierigere Frage. Google spricht jedenfalls in der offiziellen Ankündigung davon, dass noch vor Ende des Jahres die ersten Updates von Samsung, Oneplus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo, und Xiaomi folgen sollen. Das wäre angesichts des doch erheblich verspäteten Release – Android 11 gab es zum Vergleich bereits Anfang September – eine ungewohnt rasche Verfügbarkeit.

Samsung beeilt sich

Hier könnte sich bezahlt machen, dass es heuer parallel zur Google-Entwicklung ein recht aktives Betaprogramm bei anderen Herstellern gab. So hat Samsung gerade erst die zweite Beta vom Android-12-basierten One UI 4.0 für die Galaxy S21-Reihe veröffentlicht. Da Samsung unlängst sein Update-Versprechen ausgeweitet hat, sollen zum Teil auch noch Geräte, die im Jahr 2019 auf den Markt gekommen sind, die neue Version erhalten – allen voran die S10-Reihe.

Oneplus und Realme

Oneplus hat zeitgleich zur Freigabe des Android-12-Quellcodes ebenfalls sein Beta-Programm für die breite Masse geöffnet – zumindest wenn man ein Oneplus 9 oder 9 Pro hat. Auch hier soll es die neue Version bis zum 2019 vorgestellten Oneplus 7 geben. Wie immer kommen aber natürlich neuere Geräte zuerst an die Reihe. Bei Realme will man am 13. Oktober mehr zu den eigenen Update-Plänen für das Android-12-basierte Realme UI 3.0 verraten. In einer Vorankündigung betonte man aber gleich, dass man einer der ersten Hersteller mit entsprechenden Upgrades sein wird.

Oppo

Ähnlich hält man es bei Oppo, wo es am 11. Oktober neue Details zu Color OS 12 geben wird. Die Versprechen sind nicht minder vollmundig: Das Update auf Android 12 werde nicht nur schneller als je zuvor kommen, es soll auch mehr Geräte erreichen. Parallel dazu hat Oppo übrigens sein Update-Versprechen für zahlreiche Produktreihen auf drei große Versionssprünge sowie vier Jahre Sicherheitsaktualisierungen ausgeweitet. Ähnliche Ankündigungen gab es in den vergangenen Monaten von einigen Herstellern. Sie sind das Ergebnis einer Kooperation zwischen Google und Chiphersteller Qualcomm, die Ende 2020 angekündigt wurde.

Von Xiaomi gibt es bisher noch keine offizielle Stellungnahme zu den Update-Plänen, als Erstes sollten aber Mi 11 Ultra, Mi 11 und Mi 11i bedient werden. Auch andere Hersteller wie HMD/Nokia haben sich bisher noch nicht geäußert. Hier gibt es allerdings geltende Update-Versprechen, bei denen also vor allem die Frage offen ist, wann das entsprechende Update folgt. (Andreas Proschofsky, 6.10.2021)