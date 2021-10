Die Proponenten wehren sich auch dagegen, ins rechte Eck gestellt zu werden. Allerdings muss man sich schon daran erinnern, dass "ganzheitliche Medizin" und "Ganzheitsmedizin" genau aus diesem Eck stammen. Kostproben: Der Reichsärzteführer Karl Kötschau hatte als Prodekan der Medizinischen Fakultät der Universität Jena das erklärte Ziel, "Jena zur Kampfuniversität für ganzheitliches Denken" zu machen. Werner Zabel (Augenarzt und Diätberater von Hitlers Leibarzt Theo Morell) veranstalte ab 1949 Kurse in Ganzheitsmedizin, um die mittlerweile in Verruf geratene "Neue Deutsche Heilkunde" unter einem anderen Namen zu verbreiten.

Die angekündigte Ringvorlesung "Corona – eine transdisziplinäre Herausforderung" an der Universität Wien erzeugt den wahrscheinlich beabsichtigten Wirbel. Es werden in diesem Zusammenhang die typischen Reizworte "ganzheitliche Medizin" beziehungsweise "Ganzheitsmedizin" und "Transdisziplinarität" verwendet und die sogenannte Freiheit der Wissenschaft bemüht.

Wer sind die Verharmloser?

Von Martin Sprenger

Ich wurde im Juli von der Organisatorin Andrea Komlosy, Historikerin am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien, angefragt, ob ich im Rahmen einer Ringvorlesung einen Vortrag halten möchte. Nachdem ich in den letzten achtzehn Monaten über hundert Lehrveranstaltungen über die gesundheitswissenschaftlichen Aspekte der Pandemie abgehalten hatte, sagte ich gleich zu. Großteils lehre ich im postgradualen Bereich vor Führungskräften aus dem Gesundheits- und Pflegebereich. Da wird die wissenschaftliche Studienlage mit Alltagserlebnissen und Erfahrungswissen verknüpft. Als "Verharmloser und Relativerer" wurde ich dort noch nie bezeichnet, eher im Gegenteil.

Mein Fokus liegt auf der sozialen Dimension der Pandemie, den dadurch entstehenden Ungleichheiten und den Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. In diesen Bereichen würde ich die Politik und Medien als "Verharmloser und Relativerer" bezeichnen, da sie diesen Auswirkungen viel zu lange viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet haben. Mit realen gesundheitlichen, psychosozialen und ökonomischen Folgen.

Eine Ringvorlesung ist eine Vorlesungsreihe, bei der sich mehrere Vortragende aus verschiedenen Fachbereichen oder Hochschulen einem Thema widmen. Der Vorteil ist die vielfältige Präsentation von Sichtweisen eines Themengebiets. Soll ich also meine Teilnahme absagen, nur weil sich meine Sichtweise nicht mit der von anderen Vortragenden deckt? Weil aus irgendeinem Grund plötzlich die Medien bestimmen, wer an einer Universität vortragen darf und wer nicht?

Meine Antwort ist natürlich Nein. Gerade der akademische Bereich, die Universität lebt vom Diskurs. Die Philosophen Jürgen Habermas und Karl-Otto Apel entwickelten zusammen eine Diskursethik. Diskurs ist bei ihnen der "Schauplatz kommunikativer Rationalität". Ein argumentativer Dialog, in dem über die Wahrheit von Behauptungen und die Legitimität von Normen gesprochen wird.

In diesem Sinne freue ich mich auf den Diskurs mit den Studierenden. Ich werde versuchen, ihnen die gesundheitswissenschaftliche Perspektive auf die Pandemie näher zu bringen. Ich finde es traurig, dass uns in Österreich das Miteinanderreden und die Wertschätzung und Akzeptanz anderer Meinungen und Sichtweisen abhandengekommen sind. Es mag rote Linien geben, aber "Kritik am politischen und gesellschaftlichen Umgang mit der Corona-Pandemie" muss immer erlaubt, ja sogar erwünscht sein, und die Beurteilung, ob etwas "Verharmlosung oder Relativierung" ist, sollte im akademischen Bereich den am Diskurs Beteiligten überlassen bleiben. (Martin Sprenger, 7.10.2021)