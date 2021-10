Der Bundespräsident will sich um 18 Uhr zu Wort melden. Kanzler Kurz, gegen den wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechung ermittelt wird, wird am Mittwochabend in der "ZiB 2" erwartet

Foto: imago images/UPI Photo

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich noch am Mittwochabend zu den Korruptionsermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) äußern. Gegen 18 Uhr wird ein Statement des Bundespräsidenten erwartet, der bei einer Veranstaltung der Austria Presse Agentur – anlässlich ihres 75. Jubiläums – im Wiener Arsenal auftritt. Kurz selbst, der sich bislang noch nicht zu den Razzien und Vorwürfen geäußert hat, wird noch am Mittwochabend in der "ZiB 2" erwartet.

Wie DER STANDARD berichtete und später auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte, führt die WKStA Ermittlungen gegen Kurz und neun weitere Beschuldigte sowie drei nicht namentlich genannte Verbände wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung. Im Zuge dieser Ermittlungen fanden am Mittwoch mehrere Hausdurchsuchungen statt, darunter in zwei Ministerien.

Vorwurf der gezielten Meinungsmache

Im Rahmen dieser Ermittlungen geht die WKStA den sich insbesondere aus Ermittlungsergebnissen im Verfahren zur Vorstandsbestellung bei der Casinos Austria AG ergebenden weiteren Verdachtslagen nach, "dass zwischen den Jahren 2016 und zumindest 2018 budgetäre Mittel des Finanzministeriums zur Finanzierung von ausschließlich parteipolitisch motivierten, mitunter manipulierten Umfragen eines Meinungsforschungsunternehmens im Interesse einer politischen Partei und deren Spitzenfunktionär(en) verwendet wurden", heißt es in der Mitteilung. Bei zwei der drei in der Aussendung nicht namentlich genannten Verbände handelt es sich laut der Anordnung zur Hausdurchsuchung um die ÖVP und die Mediengruppe "Österreich".

"Diese Umfrageergebnisse wurden (ohne als Anzeige deklariert worden zu sein) im redaktionellen Teil einer österreichischen Tageszeitung und anderen zu dieser Gruppe gehörenden Medien veröffentlicht. Im Gegenzug wurden – nach der Verdachtslage – seitens der befassten Amtsträger im Rahmen von Medien- und Inseratenkooperationen Zahlungen an das Medienunternehmen geleistet. Die Zahlungen für diese Kooperationen waren – nach der Verdachtslage – im wesentlichen verdeckte Gegenleistungen für die den Beschuldigten tatsächlich eingeräumten Einflussmöglichkeiten auf die redaktionelle Berichterstattung in diesem Medienunternehmen", erklärte die WKStA. (red, APA, 6.10.2010)