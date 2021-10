Fun-Fact: Gene Roddenberry, der Autor der Kultserie Star Trek (Raumschiff Enterprise) hatte es mit Shakespeare ("Trekkies" wissen das natürlich). Er baute in vielen seiner Episoden Zitate und Handlungselemente aus Hamlet, Macbeth, Antony and Cleopatra,Henry V und The Tempest ein. Höhepunkt des Anspielungsmarathons ist, wenn er einen Klingonenhäuptling zu Captain James T. Kirk sagen lässt: "You have never experienced Shakespeare until you have read him in the original Klingon."

William Shatner, der Darsteller von Captain Kirk in den frühen Folgen von Star Trek (Raumschiff Enterprise). Foto: AFP/JOSH EDELSON

Roddenberry war auch stark philosophisch angehaucht, seine Plots haben fast immer mit den großen Themen der Menschheit zu tun – und das in wackeligen Pappendeckelkulissen. William Shatner, der Darsteller von Captain Kirk in den frühen Folgen aus den Sechzigerjahren, fliegt jetzt mit dem Amazon-Fantastilliardär Jeff Bezos in den Weltraum. Shatner ist 90 (in Worten: neunzig).

Es sind, verglichen mit den unendlichen Weiten des Weltalls, nur magere 196 Kilometer, die Shatner jetzt Mitte Oktober aufsteigt, aber immerhin.

Die letzte Episode, in der das ganze ursprüngliche Star-Trek-Team auftrat, hieß übrigens The Undiscovered Country. Das ist aus Hamlets "Sein oder Nichtsein"-Monolog: "Das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wandrer wiederkehrt."

Hamlet spricht vom Tod. Shatner entdeckt mit 90 erstmals den wirklichen Weltraum. Happy return, Captain. (Hans Rauscher, 6.10.2021)