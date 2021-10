Vor Parlamentswahl

Tschechische Soziologin: "Sozialpolitik bekam im Wahlkampf wenig Raum"

In Tschechien wird am Freitag und am Samstag ein neues Parlament gewählt. Für Anna Durnová sind die Debatten im Land nach wie vor postkommunistisch geprägt