Györ – Österreichs U19-Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem klaren Erfolg gegen Estland in die Qualifikation für die EM-Endrunde im kommenden Jahr gestartet. Beim 4:0 im Rahmen des Miniturniers in Ungarn am Mittwoch fielen nach der frühen Führung durch Muharem Huskovic (2.) die entscheidenden Tore aber erst nach einer Stunde. Nikolas Veratschnig (60.), Adis Jasic (65.) und Lorenzo Coco (73.) trafen für die Elf von Trainer Martin Scherb binnen weniger Minuten.

Weitere Gruppengegner sind Belarus (am Samstag) und Gastgeber Ungarn (kommenden Dienstag). Die Top zwei steigen in die Elite Runde der Qualifikation auf, die im Frühjahr 2022 erneut im Turnierformat ausgespielt wird. Die EM findet im kommenden Sommer in der Slowakei mit acht Teilnehmern statt.

Die österreichische U17-Fußball-Nationalauswahl ist dagegen mit einer Niederlage ins Heim-Turnier der EM-Qualifikation gestartet. Der Kosovo feierte in Traiskirchen einen 1:0-Sieg über die von Oliver Lederer gecoachte ÖFB-Nachwuchsauswahl. Österreich trifft beim Miniturnier in Niederösterreich noch auf Slowenien und die Färöer. Die Slowenen deklassierten die Inselkicker zum Auftakt in Lindabrunn mit 8:0.

Elton Krasniqi (53.) schoss in der zweiten Halbzeit den entscheidenden Treffer für die Kosovaren. Auf die Österreicher wartet nun am Samstag (18.30 Uhr) die Partie gegen die Färöer, ehe es am Dienstag (15.30) gegen Slowenien geht. Die Heimischen bestreiten alle Partien in Traiskirchen. Für den Aufstieg in die Eliterunde der Qualifikation im kommenden Frühjahr ist Platz eins oder zwei nötig. Die EM findet im Sommer 2022 in Israel statt. (APA, 6.10.2021)