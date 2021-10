Werner Kogler Foto: Corn

Die Grünen wollen nach Bekanntwerden der neuen Korruptionsermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein engstes Umfeld nicht einfach so weiter machen wie bisher. Das stellte der kleine Koalitionspartner in einer Aussendung Donnerstagvormittag klar. Mit den neuen Ermittlungen sei "eine neue Dimension erreicht", sagt Vizekanzler Werner Kogler. "Der Eindruck ist verheerend, der Sachverhalt muss lückenlos aufgeklärt werden. Das erwarten sich die Menschen in Österreich. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen."

Die "Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers" sei "vor diesem Hintergrund in Frage gestellt", erklärt Kogler weiter. Er und Klubchefin Sigrid Maurer laden deshalb nun die Klubobleute der Parlamentsparteien zu Gesprächen. Auch ein Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sei vereinbart.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen Kurz und neun weitere Personen wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Am Mittwoch haben Hausdurchsuchungen bei einigen engen Mitarbeitern des Kanzlers, in der ÖVP-Zentrale, im Kanzleramt und im Finanzministerium stattgefunden. Es geht um Gefälligkeitsberichterstattung der "Österreich"-Gruppe der Familie Fellner im Austausch für Inserate des Finanzressorts sowie aus Steuergeld finanzierte Umfragen, die nur dem Nutzen des späteren Kanzlers gedient hätten. (Katharina Mittelstaedt, 7.10.2021)