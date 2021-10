Corona-Schutzimpfung: ein heikles Thema in Ihrer Beziehung? Foto: getttyimages/istockfoto/skynesher

Jeder, der hierzulande eine Corona-Schutzimpfung wollte, hätte nun seit dem Frühjahr die Möglichkeit dazu gehabt. Dennoch reicht die Impfquote noch nicht aus, das Virus in den Griff zu bekommen – der Anteil der vollständig Geimpften beträgt knapp über 60 Prozent. Das führt zu Spannungen in der Bevölkerung – und bei manchen auch in der eigenen Beziehung. So war schon das Corona-Thema an sich für einige eine Belastungsprobe für ihr Leben zu zweit:

Das Impfthema verschärft den Konflikt nun noch zusätzlich. Denn auch der gemeinsame Alltag wird nun zunehmend umständlicher. Kommt die eine Person überall problemlos mit dem Impfnachweis hinein, braucht die ungeimpfte Partnerin oder der ungeimpfte Partner entweder einen gültigen PCR-Test oder hat gleich gar keinen Zutritt. Diskussionen untereinander oder im Freundeskreis werden emotionaler, füreinander in dieser Sache Verständnis aufzubringen wird oft immer schwieriger.

Wie ist das in Ihrer Beziehung?

Sind Sie geimpft und Ihre Partnerin oder Ihr Partner nicht? Oder ist es umgekehrt? Führt das zu Konflikten in der Beziehung? Wie verkompliziert das Thema Ihren gemeinsamen Alltag? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 8.10.2021)