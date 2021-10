Die gebürtige Steirerin gehört zur Grazer Off-Theater-Gruppe Theater im Bahnhof. Ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Schaffen: Unter der Regie von Wolfgang Murnberger spielte Hierzegger im Film "Der Knochenmann" (2009), in "Gruber geht" (2015) nach einem Roman von Doris Knecht unter der Regie von Marie Kreutzer war sie zu sehen sowie in Josef Haders erster Regiearbeit "Wilde Maus" (2017), und in der Stadtkomödie "Notlüge" (2017) schrieb sie auch das Drehbuch. Bei ihrem bis dato letzten Film "Risiken und Nebenwirkungen" (2021) führte Michael Kreihsl Regie. 2020 erhielt sie den Österreichischer Filmpreis in der Kategorie beste weibliche Nebenrolle für "Der Boden unter den Füßen", bei dem Marie Kreutzer Regie führte.

Foto: Robert Newald

