Lebo Thoka

Lebo Thoka ist eine in Johannesburg ansässige Fotografin, Bildretuscheurin und Künstlerin. Geboren und aufgewachsen in Johannesburg, hat sie am Open Window Institute studiert und während ihres dritten Studienjahres begonnen, sich als Fotokünstlerin zu betätigen. Thokas visuelle Arbeit ist stark vom Feminismus beeinflusst. Die Themen, die sie behandelt, reichen von der Frage des Femizids in Südafrika über die Erfahrungen, die sie als schwarze Frau in Südafrika und der Welt macht, bis hin zur Erforschung schwarzer Weiblichkeit.