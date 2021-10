Lange Jahre sind mir Rote Rüben nur als Salat aus dem Glas begegnet. Ich konnte nichts damit anfangen und auch nicht verstehen, warum viele von ihnen schwärmten und sie in Restaurants vermehrt auf der Speisekarte anzutreffen sind. Als ich sie jedoch einmal jung und roh mit Zitrone und Olivenöl mariniert probierte, begann eine zaghafte, aber doch stabile Freundschaft.

Mittlerweile habe ich die Möglichkeit, sie erntefrisch vom Feld zu bekommen und mit dem leuchtend roten Gemüse zu experimentieren. Vorbei die Zeiten, da ich bei Rezepten mit Roten Rüben schnell weitergeblättert habe.

Das folgende Rezepte ist aus "Babka – Die junge polnische Küche" und eine fein ausgewogene Komposition von fruchtig, erdig, süß, nussig und cremig. Die Rollgerste harmoniert perfekt mit den Roten Rüben, und der salzige Feta rundet den "Kaszotto", eine Art Risotto, ab.

Kaszotto – Rote-Rüben-Rollgerste. Foto: Helga Gartner

Bei der polnischen Küche denkt man hierzulande an Borschtsch und Piroggen. Diese werden auch in ganz Polen serviert, doch viele andere Gerichte sind regionale Spezialitäten aus Pommern, Schlesien und von der Masurischen Seenplatte. Die "junge polnische Küche" präsentiert einerseits traditionelle, regionale Rezepte, die leichter und ernährungsbewusster gekocht werden, als auch solche, die durch internationale Foodtrends beeinflusst sind. Bei den Zutaten wird Wert auf Regionalität und Saisonalität gelegt. Rote Rüben spielen dabei oft eine Rolle: etwa als Borschtsch in klarer und gebundener Variante, Carpaccio, Pesto und Saft – und mit Getreide verkocht, wie in diesem Rezept.

Marcin Jucha, "Babka – Die junge polnische Küche". 92 Seiten / € 25,70. Christian Verlag GmbH, 2021. ISBN/EAN 978-3-95961-546-4 Foto: Christian Verlag

Zu dem namensgebenden Thema "Babka" – das sowohl mit Großmutter als auch mit Napfkuchen übersetzt wird – finden sich süße Varianten wie ein Grießpudding ebenso wie die pikante Brokkoli-Babka oder die masurische Kartoffel-Babka. Und natürlich ist auch den gefüllten Teigtaschen Piroggen ausreichend Platz gewidmet.

---

Für 4 Portionen "Kaszotto"– Rote-Rüben-Rollgerste – benötigt man folgende Zutaten:

4 mittelgroße Rote-Rüben-Knollen

300 g Rollgerste

2 mittlere rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

3 EL Butter

etwas Weißwein

ca. 750 ml Gemüsebrühe

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Thymian

Rosmarin

200 g Feta

Optional gehackte Petersilie

