Wo wird Ihrer Meinung nach am besten gekocht? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Easyturn

Bestplatzierung im deutschsprachigen Raum – darüber können sich Birgit und Heinz Reitbauer vom Steirereck auch heuer bei den World's 50 Best Awards freuen. Auf Platz zwölf liegt demnach das Restaurant, während das Noma in Kopenhagen zum wiederholten Mal den ersten Platz belegt. Nun wird man wohl nicht extra rund um die Welt reisen, um in den besten Restaurants zu speisen, aber vielleicht plant man doch einen Besuch ein, wenn man schon einmal zufällig in der Nähe ist. "Monty_Burns" freut sich schon auf seinen Besuch im Steirereck:

Wirt ums Eck

Vielfach wird man aber dann doch eher in Restaurants in der Nähe essen gehen. Entweder weil das Büro gleich daneben ist und man gerne die Mittagspause dort verbringt oder weil der Wirt ums Eck einfach das beste Schnitzel, die beste Pasta oder einfach die besten vegetarischen Gerichte zaubert. Für "WasSollDasDenn" steht das beste Restaurant fest:

Welches Restaurant gehört zu Ihren persönlichen Favoriten?

Wo gehen Sie gerne Essen? Was ist Ihnen beim Essengehen wichtig? Für welches Restaurant würden Sie verreisen? Welchen Lokaltipp haben Sie für die STANDARD-Community in Ihrer Umgebung? (wohl, 8.10,2021)