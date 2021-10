SPD, Grüne und FDP haben sich am Donnerstagvormittag in Berlin getroffen.

Die Gespräche von SPD, Grünen und FDP werden mit Spannung erwartet. Foto: AFP / ODD ANDERSEN

Berlin – Die ersten Sondierungen von SPD, Grünen und FDP haben am Donnerstagvormittag in Berlin begonnen. Die SPD hatte sich am Morgen zuversichtlich gezeigt, dass am Ende eine Regierung gebildet werden könnte und Olaf Scholz für die SPD Kanzler werde. Die Ampel gilt derzeit als wahrscheinlichste Option nach der Bundestagswahl vor knapp zwei Wochen. Parallele Verhandlungen mit der Union über ein Jamaika-Bündnis soll es nicht geben. Das wollte die FDP aber nicht als endgültige Absage gewertet wissen.

SPD hat ein "gutes Gefühl"

"Wir wollen ja nicht übereinander reden. Wir wollen miteinander reden", sagte SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans bei seiner Ankunft an der Messe. "Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir gemeinsame Überzeugungen haben, dass wir das Land nach vorn bringen wollen. Und jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir wirklich die Punkte einzeln mal abklopfen."

Das erste rot-gelb-grüne Sondierungstreffen ist auf sechs Stunden angesetzt. In den Parteien wird mit weiteren Treffen gerechnet. Vor der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen im eigentlichen Sinne müssten die Parteigremien nochmals zustimmen. (APA, 7.10.2021)