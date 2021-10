ORF 3 zeigt am Freitag das neue Porträt "Christoph Waltz – Der Charme des Bösen". Foto: ORF/Kurt Mayer Film/Paramount Pictures

Wien – Der zweifache österreichische Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist am Montag 65 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt ORF 3 am Freitag, 8.10., ein neues Porträt, das sich der Karriere des Schauspielers widmet. "Christoph Waltz – Der Charme des Bösen", gestaltet von Kurt Mayer und Gabi Flossmann, ist ab 20.15 Uhr zu sehen, wie der ORF am Donnerstag mitteilte.

Im Anschluss ist Waltz an der Seite von Tobias Moretti und Silke Bodenbender in dem zweiteiligen TV-Thriller "Das jüngste Gericht" (ab 21.10 Uhr) zu erleben. Und zum Abschluss gibt es um 0.20 Uhr den ersten und bis dato einzigen Einsatz von Waltz als "Tatort"-Ermittler: In der 1987 erstmals gezeigten Episode "Wunschlos tot" spielt er den Revierinspektor Herbert Passini, der den Mord an einer alten Dame aufklären muss. (APA, 7.10.2021)