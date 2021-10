Für 350 Millionen kaufte Twitter im Jahr 2013 MoPub. Jetzt trennt man sich wieder. Foto: OLIVIER DOULIERY

Der Internetdienst Twitter verkauft die auf mobile Werbung spezialisierte Firma MoPub. Der Kaufpreis betrage 1,05 Milliarden Dollar (rund 910 Millionen Euro) in bar, teilte Twitter am Mittwoch mit. Neuer Eigentümer wird demnach die Technologiefirma AppLovin, die Betreibern bei der Verbreitung von Apps hilft und eigene Anwendungen im Angebot hat, darunter Spiele. Die Übernahme soll "in den kommenden Monaten" abgeschlossen werden.

Twitter hatte MoPub im September 2013 für rund 350 Millionen Dollar kurz vor dem eigenen Börsengang erworben. Bereits mehrfach versuchte das US-Unternehmen, MoPub wieder loszuwerden – vor allem 2016, als es mit enttäuschenden Wachstumszahlen und einem schwierigen Marktumfeld kämpfte. MoPub hatte 2020 einen Umsatz von etwa 188 Millionen Dollar.

Zu den genauen finanziellen Folgen des Verkaufs will sich Twitter Ende Oktober äußern, dann stellt das Unternehmen seine Quartalszahlen vor. Gut gebrauchen kann Twitter das Geld in jedem Fall für eine geplante Entschädigung seiner Aktionäre, die demnächst ansteht und fast 810 Millionen Dollar umfasst. Damit hatte das Unternehmen einen Streit über die Kommunikation zu den Geschäftszahlen im Jahr 2015 beendet. (APA, 7.10.2021)