Marillen, Äpfel, Paradeiser: Was gedieh gut, was gar nicht? Tauschen Sie sich im Forum aus!

Gadse hilft bei der Ernte. Foto: aan

Später Frost, schwere Unwetter, Hagel und Dürre – es war bisher einmal mehr ein Jahr der Wetterextreme, das besonders Landwirten zu schaffen machte. Doch auch im Kleinen macht es sich bemerkbar, denn auch im eigenen Garten bekam man die Auswirkungen zu spüren. Wo Blüten abfroren, wuchsen später auch keine oder nur wenige Äpfel, Zwetschken und Kirschen. Wo es unablässig regnete, da faulten die noch unreifen Paradeiser an ihren Rispen. In den einen Gärten vernichteten übermotivierte Schnecken die Salaternte. In den anderen setzte die Hitze den Weintrauben zu.

Anderswo kann man mit der Ernte aber richtig zufrieden sein:

Wie fiel Ihre Gartenernte aus?

Was gedieh gut? Was später als sonst – und was gar nicht oder nur sehr schlecht? Erzählen Sie von Ihren Erntefreuden und Totalausfällen! (aan, 9.10.2021)