Paul-Bernhard Kallen (links) übergibt den Vorstandsvorsitz bei Hubert Burda Media an Martin Weiss. Foto: HBM

München/Offenburg – Der Vorstandsvorsitzende von Hubert Burda Media, Paul-Bernhard Kallen, hört nach mehr als zehn Jahren in der Position auf. Mit 1. Jänner 2022 übergibt der 64-Jährige den Vorsitz des Vorstands an Martin Weiss, wie der deutsche Medienkonzern am Donnerstag mitteilte. Der 54-Jährige ist seit 2015 für Burda tätig und seit 2017 als Vorstandsmitglied für die internationalen Aktivitäten und das Investmentgeschäft zuständig.

Damit rückt ein Manager an die Spitze, der das Unternehmen bereits gut kennt und auch selbst im Unternehmen bekannt ist.

Kallen zieht sich nach mehr als zwei Jahrzehnten zwar aus dem operativen Geschäft von Burda zurück, zugleich bleibt er der Vorsitzende des Verwaltungsrats. Das Gremium vertritt die Interessen der Gesellschafter bei Burda, die Unternehmensgruppe ist zu 100 Prozent im Burda-Familienbesitz. Der Vorstand berichtet an den Verwaltungsrat. In dem Gremium sitzen Verleger Hubert Burda, seine beiden Kinder Elisabeth Furtwängler und Jacob Burda sowie neben Kallen noch Andreas Rittstieg (65), der ebenfalls den Vorstand verlässt. Er war dort für die Bereiche Recht und Compliance verantwortlich. (APA, dpa, 7.10.2021)