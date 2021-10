Braucht neue Schuhe – und einen Ehering. Foto: AFP/Elsa

Indian Wells (Kalifornien) – Seine übel riechenden Tennis-Schuhe haben Andy Murray in Schwierigkeiten gebracht: Der zweifache Olympiasieger stellte in Indian Wells die Schuhe zum Auslüften über Nacht unter sein Auto vor dem Hotel, da er über keine Balkon verfügte. Am nächsten Morgen waren sie weg. Das allein wäre nicht so schlimm, allerdings trägt der Schotte seinen Ehering beim Tennis nicht am Finger, sondern dank Schuhbändern immer mit ihm auf dem Platz. Nun ist also auch der Ehering weg.

In einem amüsanten Video-Post auf Instagram erzählt Murray die Geschichte. "Ja, ich weiß, ich bin ein Idiot und im Rückblick war es eine schreckliche Idee, aber ich brauche Hilfe", schrieb Murray.

Der Schotte erklärte, dass er seinen Ring während des Tennisspielens am Schuh befestige, weil er ihn da nicht an der Hand tragen könne. "Ich muss euch nicht sagen, dass ich daheim Schwierigkeiten habe", meinte er in Bezug auf seine Ehefrau Kim, mit der er seit 2015 verheiratet ist. (APA; 7.10.2021)