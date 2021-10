Sechsteiliges Format entsteht derzeit in München, auch Drehtage in Hamburg sind geplant

Die Amazon-Studios wollen für die Serie "Luden" die Hamburger Reeperbahn der 1980er-Jahre zu neuem Leben erwecken. Foto: Prime Video / Susanne Schrahmke

Hamburg – Lange Haare, enge Hosen, Schnurrbärte, Prostituierte, Zuhälter und Machtkämpfe auf der Reeperbahn der 1980er-Jahre: Die Amazon-Studios haben mit den Dreharbeiten für die sechsteilige Hochglanz-Serie "Luden" begonnen, wie sie am Donnerstag in München mitteilten. Derzeit werde in München vor aufgebauten Kulissen gedreht. Bis Ende Dezember sind weitere Drehtage auch in Hamburg geplant.

Im Mittelpunkt der Serie rund um die berühmte, sündige Meile stehen der Aufstieg und Fall eines Zuhälterkartells sowie die Schicksale junger Menschen, die von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden und eigentlich nur nach Freiheit und Anerkennung suchen. Ob Drogen, sexuelle Revolution, neongrüne Glitzer-Disco-Partys oder Gewalt – auch der raue Charme der einstigen Glanzzeit soll herüberkommen.

"Längst zum Mythos geworden"

"St. Pauli und dessen Bewohner sind längst zum Mythos geworden", sagte Produzent Rafael Parente dazu laut Mitteilung. "Kaum ein Ort birgt abenteuerlichere Lebensgeschichten und Schicksale die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich freue mich sehr, dass wir mit Laura Lackmann und Stefan Lukacs ein junges Regieteam an unserer Seite haben, das unsere Vision teilt, 'Luden' authentisch, ohne Ressentiments und mit pointiertem Humor zu erzählen."

Vor der Kamera stehen unter anderem Aaron Hilmer ("Das schönste Mädchen der Welt"), Jeanette Hain ("Babylon Berlin") und Lena Urzendowsky ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"). Die Serie soll 2022 auf der Streamingplattform abrufbar sein. (APA, dpa, 7.10.2021)