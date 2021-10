Das Park Hyatt Vienna in Wien und das Hotel Goldener Hirsch in Salzburg erfreuen sich der Gunst der Leser von Condé Nast Traveler

Das Park Hyatt Vienna hat laut Condé Nast Traveler die größten Zimmer in Wien. Foto: Park Hyatt Vienna

Bei den 34. jährlichen Readers' Choice Awards von Condé Nast Traveler haben Leser des Reisemagazin ihre Lieblingshotels rund um den Globus bewertet. Und damit kundgetan, welche Hotels sie unbedingt wieder besuchen wollen, jetzt wo Reisen wieder – einigermaßen – uneingeschränkt möglich sind. Mehr als 800.000 haben online abgestimmt. 50 beste Hotels sind es geworden. Darunter zwei in Österreich: das Park Hyatt Vienna in Wien und das Hotel Goldener Hirsch in Salzburg.

Wien und Salzburg vorne dabei

Das Park Hyatt Vienna im Goldenen Quartier in Wien landete dabei auf Platz 30 und findet sich damit zum vierten Mal in Folge unter den 50 besten der Welt. "Die 143 Zimmer gehören zu den größten in Wien, und die Lage – nur wenige Gehminuten vom Stephansdom entfernt und umgeben von einigen der besten Einkaufsmöglichkeiten der Stadt– machen dieses Hotel zu einem Luxushotel, auf das sich die Gäste verlassen können", heißt es in der Begründung.

Zum fünften Mal in Folge zählt das Hotel Goldener Hirsch in Salzburg zu den besten 50 der Welt. Heuer landet das Haus auf Platz 48. Hier wurden schon im 15. Jahrhundert Gäste empfangen, heute zählt unter anderem Prinz Charles zu den treuen Fans des Hauses. "Das Hotel liegt im Herzen der mittelalterlichen Altstadt, umgeben von Geschäften mit schmiedeeisernen Zunftzeichen. Sie können so ziemlich alles zu Fuß erreichen, auch Mozarts Geburtshaus, das nur eine Straße weiter liegt. Da das Autofahren mühsam sein kann – Fußgängerzonen, undurchschaubare Straßenschilder – ist es besser, von Wien oder München aus den Zug zu nehmen. Wenn es nicht so authentisch wäre, könnte man schwören, dass ein Bühnenbildner die gewölbten Decken, die antiken Bauernmöbel, die Hirschköpfe und das Personal in Lederhosen und Dirndln inszeniert hat", ist bei Condé Nast Traveler zu lesen. (red, 7.10.2021)