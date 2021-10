Fotoverbot am Freitag bei "Meat Market" im Wiener Fluc. Foto: APA

Wer durch die Nacht stolziert, sollte immer aufpassen. Anders ist es, wenn gezielt versucht wird, darauf zu achten, dass sogenannte Safer Spaces beim Feiern entstehen, um sich im gesicherten Rahmen fallenlassen zu können. Solche wollen wir an diesem Wochenende finden.

FREITAG

In der Fluc Wanne in Wien feiert die Meat-Market-Reihe das Motto "Shirts off". Menschen aller Gender sind eingeladen, ihre Hüllen fallen zu lassen und die Liebe zum eigenen Körper (wieder) zu entdecken. Um solche Räume zu kreieren, müssen Grenzen in der Kommunikation beinhaltet sein. Auch ein Foto- und Videoverbot hilft, um nackig abzutanzen. Bei Meat Market wie gewohnt zu Techno.

Auch aware, also achtsam, ist das Werk in Wien, wenn es um Covid geht. Der Club punktet mit einer quasi eigens kreierten UV-C-Luftreiniger-Technologie. Dazu feiert es sich bei Acid Lambada sicherlich erfrischt und auch die Secus des Hauses vermitteln Inklusion, Solidarität und Weltoffenheit. Im Rhiz lautet an diesem Tag die Quintessenz: Peace & Love. Das versprüht auch Franjazzco mit seinen verrückten Platten. Und "Aua" heißt es in Graz hoffentlich nur aufgrund des Namens des Kollektivs, das erstmalig im Mi casa veranstaltet.

SAMSTAG

In der Pmk in Innsbruck wird die rebellische Art des FC Wacker gefeiert, bei der Diskriminierung keinen Platz hat. Dazu gibt es ein "DJ*ane"-Line-up von Afro bis Techno. Apropos Afro. Den Club Titanic gibt es seit 1982 in Wien. Meine Eltern haben sich damals dort kennengelernt. Wenn seither dunkelhäutige Menschen einen Platz zum Tanzen finden und am Samstag eine Queer-Night stattfindet, um sich im Techno zu verlieren, dürfte dort der Rahmen für eine tolerante Nacht hoffentlich gegeben sein.

Wer doch etwas erlebt, das sich in der Nacht ungut anfühlt, kann jetzt in den Clubs der Horstgroup, wie etwa im Volksgarten, im Vieipee, in der Pratersauna, dem Praterdom oder im O-Klub einen Angel-Shot an der Bar bestellen. Die Person bekäme dann sofort Hilfe von den Teams. Ah ja, im O-Klub ist wieder Superdisco-Samstag, um auch etwas über die Musik zu sagen. (Nadine Cobbina, 8.10.2021)