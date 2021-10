Findet in einem abgeschleppten Auto ziemlich viel Geld, das ihr aber bald Schwierigkeiten einhandelt: Rosalie Thomass in "Jackpot", Arte, 20.15 Uhr. Foto: SWR / Constantin Television

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Koch am Ende der Welt – Spitzenküche in Bulgarien Filip Zahariev war zuletzt Küchenchef im Sternerestaurant Gruvelageret auf der norwegischen Insel Spitzbergen. Doch das Heimweh trieb ihn wieder nach Bulgarien, ausgerechnet hier, in einer der ärmsten Regionen der EU, will er nun ein eigenes Spitzenrestaurant eröffnen. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Jackpot (D 2020, Emily Atef) In einem abgeschleppten Auto findet Maren (Rosalie Thomass) 600.000 Euro, die sie sehr gut gebrauchen könnte. Allerdings gibt es da auch einen kriminellen Aussteiger (Thomas Loibl), der das Geld um jeden Preis zurückhaben möchte. Emily Atef hat einen spannenden Krimi inszeniert, der Fragen nach Schicksal und Moral aufwirft. Bis 21.45, Arte

20.15 PORTRÄT ZUM 65. GEBURTSTAG

Christoph Waltz – Der Charme des Bösen Regisseur und Produzent Kurt Mayer geht gemeinsam mit Gabi Flossmann dem schauspielerischen Wesen und auch der privaten Seite von Christoph Waltz in diesem Porträt nach. Wegbegleiter und private Bekannte sprechen über seinen Werdegang, dazu gibt es Ausschnitte aus seinen frühen Filmen sowie aus den laufenden Produktionen, darunter auch aus dem neuen Bond Keine Zeit zu Sterben. Bis 21.10, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Metternich und Napoleon: Duell auf Augenhöhe 1813 stehen sich der Diplomat Klemens Graf von Metternich und Kaiser Napoleon I. gegenüber. Das Duell geht als eines der denkwürdigsten Gespräche hochrangiger Politiker in die Geschichte ein. Achteinhalb Stunden lang debattieren die beiden hinter verschlossenen Türen über die mögliche Neuordnung Europas. Bis 0.05, ORF 2

22.45 ITALOWESTERN

Für eine Handvoll Dollar (Per un pugno di dollari, I/E/D 1964) Mit seinem Remake von Akira Kurosawas Yojimbo impfte Sergio Leone dem Western gleichermaßen Lakonie, Realismus und Selbstironie ein. Clint Eastwood, bis dahin vornehmlich TV-Darsteller, verschaffte er mit Dreitagesbart, Poncho und Zigarillo Weltruhm. Bis 0.20, BR

23.10 THRILLER

Sanft schläft der Tod (D 2016, Marco Kreuzpaintner) Anja und Frank Mendt machen mit ihren Kindern Urlaub auf Rügen. Nur kurz lassen sie die beiden im Hafen von Binz allein, da verschwindet das Boot mit den Kindern. Schon bald gehen die Ermittler von einer Entführung aus. Mit Matthias Brandt als undurchsichtigem Serientäter und Manfred Zapatka in der Rolle des Verfolgers, der ihn zum zweiten Mal jagt und diesmal um das Leben seiner eigenen Enkel kämpft. Bis 1.20, 3sat

23.35 MAGAZIN

Tracks Mit: Fantasy Babies – Maskenbildnerin Cristina Jobs fertigt auf Bestellung lebensechte Nixen- oder Alienbabys. / Choreograf Radouan Mriziga und Geometrie. / Wiktor Kossakowsky und seine Dokus. / Größte Soundanlage Europas Bis 0.05, Arte