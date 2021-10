Muss gehen in Innsbruck: Daniel Bierofka. Foto: APA/Scheriau

Nach zuletzt durchwachsenen sportlichen Leistungen hat sich Wacker Innsbruck von Trainer Daniel Bierofka getrennt. Obwohl mit einem der teuersten Kader der zweiten Liga in die neue Saison gestartet, rangieren die Innsbrucker nach zehn Runden nur auf Platz sechs.

Bierofkas Vertrag wäre noch bis 2022 gelaufen. Der 42-jährige Münchner wird vorerst durch Co-Trainer Philipp Heinzer und Torwart-Trainer Szabolcs Safar ersetzt. Sechs Spiele stehen in der Herbstsaison noch an. "Nach dieser Zeit werden wir sehen, wo wir in der Tabelle stehen und wie wir uns im Frühjahr ausrichten", erklärt Sportvorstand Alfred Hörtnagl. (red, 7.10.2021)