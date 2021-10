Chef der deutschen Konservativen kündigte nach Entscheidung von Grünen und FDP für Ampel-Koalitionsgespräche Neuaufstellung an der Spitze der CDU an

Armin Laschet will einer Neuaufstellung der CDU nicht im Wege stehen, wie er betonte. Foto: APA / AFP / Odd Andersen

Berlin – Laut übereinstimmenden Berichten deutscher Medien hat der Chef der deutschen CDU, Armin Laschet, in einer Fraktionssitzung eine personelle Neuaufstellung seiner Partei in Aussicht gestellt. Dabei soll es auch um seine eigene Rolle an der Spitze gehen. Laschet will den Übergang aber selbst moderieren. Die personelle Neuaufstellung soll auf einem Parteitag erfolgen. Es solle keine "Schlacht" zwischen Personen geben. Die "Bild"-Zeitung will in Erfahrung gebracht haben, dass der Parteitag in der zweiten Dezemberwoche geplant ist.

Laschet sprach in der Sitzung, nachdem Grüne und FDP am Vortag bekanntgegeben hatten, dass sie mit der SPD von Wahlsieger Olaf Scholz über eine Ampel-Koalition, also über rot-grün-gelb, verhandeln wollen. Sollten diese Gespräche scheitern, sind auch Verhandlung über eine Jamaika-Koalition (nach dem Flaggenfarben der Karibikinsel schwarz-grün-gelb) mit der Union noch möglich. Laschet soll gesagt haben, dass er auch in diesem Fall einer neuen Führung dieser Gespräche nicht im Wege stehen würde. Das würde auch einen Verzicht auf den möglichen Posten als Kanzler bedeuten.

Pressekonferenz geplant

Laut der "Welt" soll Laschet unter anderem zu einem Rückzug gesagt haben, wenn es "mit anderen besser geht, dann gern". Zudem gelte für ihn "erst das Projekt, dann die Person". Um 18.30 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Laschet angekündigt.

Sollte er tatsächlich auf sein Amt verzichten, würde er wohl auch nicht in seine bisherige Rolle als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zurückkehren. Dort hatte man sich erst kürzlich darauf geeinigt, dass ihm der bisherige Verkehrsminister Hendrick Wüst an der Spitze des Bundeslandes nachfolgen soll.

Laschet nahm laut der Agentur Reuters auch zu den bisherigen Verhandlungen mit Grünen und FDP am Sonntag und Dienstag Stellung: Man sei sehr gut vorbereitet gewesen. Dass keine Vertraulichkeit habe geleistet werden können, sei kein gutes Zeichen. Viele Menschen würden noch auf eine Jamaika-Koalition warten. "Wir müssen bis zur letzten Sekunde bereit sein und niemanden beschimpfen", wurde Laschet zitiert. Er wisse nicht, wie SPD, Grüne und FDP ihre Themen in einer Ampel zusammenbringen wollten. (mesc, Reuters, 7.10.2021)