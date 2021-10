Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Oslo/Peking – Die Olympiasiegerin und zweifache Skisprung-Weltmeisterin Maren Lundby verzichtet in der kommenden Saison auf Wettkämpfe und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking.

Ihr Körper habe sich auf natürliche Weise verändert, erklärte die 27-jährige Norwegerin im TV-Kanal NRK. "Das Skispringen fordert aber viel ab, gerade auch, was das Gewicht angeht. Diese Opfer möchte ich im Moment nicht erbringen." (APA; 7.10.2021)