Die Philippinin Maria Ressa und der Russe Dmitri Muratow erhalten den Friedensnobelpreis des Jahres 2021. Diese Entscheidung gab Berit Reiss-Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobel-Komitees, am Freitag bekannt. Die Journalisten wurden für ihren Einsatz für die Pressefreiheit auf den Philippinen und in Russland ausgezeichnet.

Maria Ressa gründete das regierungskritische Nachrichtenportal Rappler. Muratow war von 1995 bis 2017 Chefredakteur der Zeitung Nowaja Gaseta.

Maria Ressa gründete das Portal Rappler. Foto: AFP/Tan

Dmitri Muratov leitete die Nowaja Gaseta. Foto: AFP/Kolesnikova

Die Verleihung des Preises an Ressa und Muratow unterstreiche die Wichtigkeit des Schutzes und der Verteidigung für diese Grundrechte. Die Freiheit der Rede und der Presse sei Grundlage für Demokratie. Demokratische Gesellschaften verhindern Konflikt, argumentierte Reiss-Andersen die Vergabe an die Journalisten. Dies sei keine Erweiterung des Friedensnobelpreises von seiner ursprünglichen Zielgruppe. Sie erinnerte an die Preisvergabe an den deutschen Journalisten und Pazifisten Carl von Ossietzky im Jahr 1936.

Im Interview mit dem STANDARD erklärte Ressa im September, Lügen würden sich auf sozialen Medien wie Facebook wie ein Virus verbreiten. An die zwanzig Verfahren hat das Regime von Präsident Rodrigo Duterte gegen Ressa und Rappler angestrengt, von Vorwürfen der Steuerhinterziehung bis zu einem – sehr konstruierten – Vorwurf der Verleumdung. Duterte hat Ressa und ihre Kolleginnen bedroht und verleumdet, Onlinekampagnen über Facebook greifen sie mit Hassbotschaften und Verleumdung an. Doch Ressa und ihr "Rappler"-Team machen weiter.

Abschluss der Nobelpreiswoche

Der Friedensnobelpreis bildet – nach Medizin, Chemie, Physik und Literatur – traditionell den Abschluss der Nobelpreiswoche. Nominiert waren heuer 329 Kandidaten – 234 Personen und 95 Organisationen. Mehr Informationen gibt das Komitee nicht bekannt, die Unterlagen sind für 50 Jahre unter Verschluss. Die Zahl der Nominierten ist die dritthöchste in der Geschichte des Preises. Im Vorjahr erhielt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die renommierte Auszeichnung.

Foto: APA/AFP

Der mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis wird in Oslo verliehen, im Gegensatz zu den anderen Preisen, für die das Stockholmer Institut zuständig ist. Übergeben wird der Preis am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels. (Michael Vosatka, 8.10.2021)