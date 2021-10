Alfred Dorfer wird am 11. Oktober 60. Jahre alt. Foto: Steffi Adam via www.imago-images.de

Wien – Der ORF nimmt den bevorstehenden 60. Geburtstag (11. Oktober) von Alfred Dorfer zum Anlass, den Kabarettisten und Schauspieler in seinen Programmen zu würdigen. Neben Mitschnitten aus seinen Kabarettprogrammen zeigt ORF 2 am 10. und 17. Oktober, jeweils um 23.05 Uhr, den Zweiteiler "Meine Stadt / Deine Stadt". Zum Auftakt besucht der Jubilar seine Kollegin Luise Kinseher in ihrer Heimatstadt München, eine Woche später ist diese dann bei Dorfer zu Gast in Wien.

Die beiden Humoristen zeigen einander ihre jeweilige Heimatstadt und haben sich zur Aufgabe gemacht, "geheime Plätze und besondere Menschen kennenzulernen", heißt es in einer Aussendung. Abgesehen davon rückt der ORF den beliebten Satiriker mit einer Reihe von Sendungen in den Mittelpunkt. Am 12. Oktober ist auf ORF III Dorfers Erfolgsprogramm "Badeschluß" (22.45 Uhr) zu sehen. Am 14. Oktober darf außerdem zum Best-of "bisjetzt" (21.55 Uhr) gelacht werden.

Am 15. Oktober wirft die Sendung "Alfred Dorfer: Das Beste zum 60. Geburtstag" (20.15 Uhr) einen Blick auf die Karriere des Künstlers. Zu Wort kommen dabei auch bekannte Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Im Anschluss daran gibt es ein Wiedersehen mit Dorfer in seiner Rolle als Herr Weber im Spielfilm "MA 2412 – Die Staatsdiener".

Auch Ö1 reiht sich in die Riege der Gratulanten ein. Am 9. Oktober strahlt der Radiosender in der Reihe "Hörbilder" (9.05 Uhr) ein Porträt aus. (APA, 8.10.2021)