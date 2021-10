Der neue Busbahnhof in Bratislava erinnert mit Einkaufszentrum, Gastrozone, Markthalle und Park auf dem Dach eher an einen Flughafen

Mit mehr als 250 Geschäften, einer Gastrozone mit Markthalle und einem 12.000 Quadratmeter großen Park auf dem Dach erinnert das neue Nivy Center eher an einen Flughafen als an einen Busbahnhof. Anfang Oktober wurde das rekordverdächtige Gebäude in Bratislava eröffnet.