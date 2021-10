Die Ingenieurschule befindet sich auf dem Campus der Universität Paris-Saclay. Foto: AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Nach Hinweisen auf dutzende Fälle von sexueller Gewalt an einer französischen Elite-Ingenieurschule hat die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen aufgenommen. Ermittelt werde wegen sexueller Belästigung, sexueller Gewalt und Vergewaltigung, erklärte die Staatsanwaltschaft in Evry am Freitag. Am Vortag war eine Umfrage unter knapp 2.400 Studierenden bekannt geworden, laut der 20 Frauen und acht Männer sich als Opfer von Vergewaltigungen bezeichneten.

Umfrage gefordert

Die Umfrage hatte die Leitung der Hochschule Centrale Supélec, die sich auf dem Campus der Universität Paris-Saclay befindet, nach der Forderung eines Studierendenverbands vorgenommen. Demnach gaben 51 weibliche und 23 männliche Studierende an, sexuelle Belästigung erfahren zu haben. 71 Studierende bezeichneten sich als Opfer sexueller Übergriffe, darunter etwa doppelt so viele Studentinnen wie Studenten.



"Die Ergebnisse der Umfrage haben uns schockiert", sagte Hochschuldirektor Romain Soubeyran. "Obwohl wir uns seit langem gegen Sexismus und sexuelle Gewalt engagieren, haben wir das wahre Ausmaß völlig unterschätzt." (APA, 8.10.2021)