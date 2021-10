Ein Trailer zum Prequel der Serie "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" wurde am Donnerstag veröffentlicht

Die Protagonisten werden auch diesmal wieder viel Zeit damit verbringen, vor ekligen Zombies davonzurennen. Foto: Sony Pictures Entertainment

Fans der actiongeladenen Popkultur haben in den kommenden Monaten die Qual der Wahl Nicht nur, dass sich in der Weihnachtszeit Neo aus Matrix und Peter "Spider Man" Parker um das Ersparte der Cineasten prügeln werden – nun wurde auch ein Trailer zu einem neuen "Resident Evil"-Film veröffentlicht.

Der Film mit dem Namen Resident Evil: Welcome to Raccoon City dürfte ein Prequel der bisherigen Geschichte sein. Er soll am 24. November in die Kinos kommen. Bekannt war das Projekt schon länger, neu ist nun der erste Trailer mit entsprechend gruseligen und actiongeladenen Bildern.

Sony Pictures Entertainment

Einem Bericht von "The Verge" zufolge dürfte es sich bei Resident Evil: Welcome to Raccoon City um den ersten Anlauf zu einem Reboot der bisherigen Filme handeln. Der Handlungsort ist die namensgebende Raccoon City, in welcher die ultraböse Umbrella Corporation einst ihren Sitz hatte und Menschen zu ekligen Killerzombies machte.

Viele bisher aus dem Franchise bekannte Personen wie Claire Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine, und Chris Redfield dürften in dem Film vorkommen. Die Handlung dürfte sich daraus zusammensetzen, dass erstens der Ursprung der Zombie-Apokalypse erklärt wird und zweitens die Protagonisten viel Zeit damit verbringen, vor ebendiesen Untoten davonzulaufen.

Ein gutes Jahr für Fans

Für Fans des Horror-Franchises war es ein gutes Jahr. Nicht nur, dass das jüngste Computerspiel der Reihe – Resident Evil: Village – im Test des STANDARD überzeugen konnte, es wurde im Juli auch eine eigene Netflix-Serie veröffentlicht. Wem das noch immer nicht ausreicht, der kann sich die Wartezeit auf den nächsten Teil mit den bisherigen Filmen rund um Milla Jovovich vertreiben. (stm, 8.10.2021)