Sebastain Kurz an Donnerstag vor der Hofburg. Foto: AFP, ALEX HALADA

Wien – Die Regierungskrise in Österreich hat den heimischen TV-Sendern in den vergangenen Tagen Topquoten beschert: Die "ZiB2"-Ausgabe mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vom Mittwoch haben durchschnittlich 964.000 Zuseherinnen und Zuseher auf ORF 2 verfolgt, in der Zielgruppe ab 12 Jahren war es mit 40 Prozent Marktanteil der beste Wert für eine "ZiB2" in diesem Jahr – bei den unter 29-Jährigen mit 39 Prozent Marktanteil sogar der beste Wert seit 2017. Die "ZiB spezial" am Donnerstag erreichte wiederum bis zu 1,114 Mio. Zuseher bei 34 Prozent Marktanteil, der "Runde Tisch" im Anschluss verbuchte bei durchschnittlich 1,05 Mio. Zusehern und 42 Prozent Marktanteil Bestwerte seit 2019.

Bester Quotentag für Puls 24 seit Gründung

Und für den Nachrichtensender Puls 24 war der Donnerstag mit 3,5 Prozent Marktanteil (Zielgruppe bis 49 Jahre) gleich der beste Tag seit der Gründung im September 2019. Insgesamt lag die Tagesreichweite bei 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (ab 12 Jahre). Die dazugehörige Onlineplattform puls24.at konnte wiederum die Nutzungsdauer verdreifachen, mit dem Live- und Video-on-demand-Angebot erzielte man 500.572 Minuten an Nutzungsvolumen und 44.269 Videoviews, was einer Verweildauer pro Video von 11,3 Minuten entspricht. (APA, 8.10.2021)