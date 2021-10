Bei Krimi plus Rechtsmedizin gibt’s im deutschen Fernsehen ja nur einen Gedanken: Boerne aus dem "Tatort" Münster

Rechtsmedizinerin Theresa Wolff (Nina Gummich) und Kommissar Robert Brückner (Thorsten Merten) in der ZDF-Krimiserie "Theresa Wolff – Home Sweet Home". Foto: ZDF

Der Krimi am Sonntagabend heißt diese Woche "Fußball / Nations League", was die Tatort-Gemeinde nur missbilligen kann. Da trifft es sich gut, dass das ZDF, allerdings schon am Samstag um 20.15 Uhr, mit einer neuen Krimiserie einsteigt.

Theresa Wolff – Home Sweet Home heißt sie. Namensgebend ist eine junge Rechtsmedizinerin, die aus Berlin in ihre bis dato kriminalistisch eher unauffällige Heimatstadt Jena in Thüringen zurückkehrt.

Krimi plus Rechtsmedizin

Dort gibt es eine Wasserleiche, einen verdächtigen Ehemann und dessen Gspusi. Das ist wenig originell oder spannend, aber dennoch ganz witzig anzusehen. Bei Krimi plus Rechtsmedizin gibt’s im deutschen Fernsehen ja nur einen Gedanken: Professor Karl-Friedrich Boerne aus dem Tatort Münster.

Wolff (Nina Gummich) ist völlig anders, auch wenn sie sich dauernd über Gebühr einmischt. An ihrer Seite ist der kauzige Kommissar Robert Brückner (Thorsten Merten), zu zweit sind sie ein witziges Paar. (Birgit Baumann, 9.10.2021)