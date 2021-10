Seit Tagen dominiert ein einziges Thema die heimischen Medien: die jüngsten Hausdurchsuchungen, u. a. im Bundeskanzleramt und in der Parteizentrale der ÖVP, und die daraus resultierende Koalitionskrise. Während sich die politischen Ereignisse regelrecht zu überschlagen scheinen (an dieser Stelle möchten wir höflichst auf den formidablen Live-Ticker des STANDARD verweisen), treibt die Krise freilich auch in der digitalen Welt munter ihre Blüten.

So äußerten sich rasch die ersten Politiker und sonstige öffentliche Personen sarkastisch zu den aktuellen Entwicklungen – und ein Twitter-User fand gar einen Mitschnitt einer Neo Magazin Royale-Folge von Ende September, in der Jan Böhmermann kommende Hausdurchsuchungen angedeutet hatte (DER STANDARD berichtete). Es gilt gegenüber allen Personen die Unschuldsvermutung.

Inzwischen sind weitere Memes hinzugekommen, die den Kanzler definitiv in kein gutes Licht stellen. DER STANDARD präsentiert hier eine kleine Auswahl. Wer hingegen selbst gerne Hand anlegen möchte, dem sei dafür der Meme Generator ans Herz gelegt. (red, 8.10.2021)

