Radiotipps für Sonntag

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir: Thomas Hofer "Ohne Gesichtsverlust wird hier kaum jemand her auskommen", sagt der Politik-Experte zuden Korruptionsvorwürfen. Bis 11.00, Ö3

9.05 ESSAY

Gedanken: "We are living in a bubble, but it’s a nice bubble" Die Filmemacherin Valerie Blankenbyl über unser Leben in soziokulturellen "Blasen" und über das Zusammenleben von Alt und Jung. Bis 10.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Meine Heimat ist die Sprache" Der 1954 in Klagenfurt geborene Verleger Lojze Wieser. Bis 14.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 10.10.2021)