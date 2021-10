Neuer Fokus bei Förderungen: Medienforscher Andy Kaltenbrunner. Foto: CMC

Politik und Medien: Neue Regeln für Regierungsinserate gefordert – Medienforscher Kaltenbrunner fordert neue Kriterien für Regierungswerbung. Die derzeitige Vergabepraxis sei willkürlich und eine "Lex Gratiszeitung"

"Exxpress"-Chef Richard Schmitt wegen Ibiza-Berichten strafrechtlich verurteilt – Der damalige Oe24.at-Chefredakteur rückte einen SPÖ-nahen Anwalt in ein kriminelles Licht. Er wurde wegen übler Nachrede und Kreditschädigung verurteilt

Helmuth und Wolfgang Fellner: Medienmacher in den Schlagzeilen – Die Brüder werden als Beschuldigte wegen des Verdachts der Untreue und Bestechung geführt. Die Fellners bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung

ÖVP-Ermittlungen: Boulevardmedien erhalten den Großteil der Regierungsinserate – Das Finanzministerium weitete seine Inserate seit 2016 stark aus. Das Kanzleramt ist in der Coronakrise der größte Inserent

Friedensnobelpreis für Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow – Die Philippinin und der Russe werden für ihren Einsatz für die Presse- und Meinungsfreiheit ausgezeichnet

Regierungskrise: Mehr als eine Million Zuschauer beim "Runden Tisch" im ORF – Puls 24 war der Donnerstag mit 3,5 Prozent Marktanteil bei den bis 49-Jährigen Zielgruppe bis 49 Jahre) gleich der beste Tag seit der Gründung im September 2019

"The Witcher"-Darstellerin Anna Shaffer: "Würde mir eine Rolle in 'Star Wars' wünschen" – Die britische Schauspielerin spielt in der Netflix-Serie die Rolle der Triss Merigold und kommt im November für die Comic Con nach Wien

BBC entschädigt Whistleblower im Skandal um Diana-Interview – Grafikdesigner Matt Wiessler hatte wegen gefälschter Kontoauszüge bei Leitung Alarm geschlagen

Jackpot, Christoph Waltz und ein Koch am Ende der Welt: TV-Tipps für Freitag – Außerdem ein "Universum History" zu Metternich und Napoleon, Arte-"Tracks" und Sergio Leones "Für eine Handvoll Dollar"

