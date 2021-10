Gastgarten in der Wiener Innenstadt an einem strahlend schönen Herbsttag. Zwei Männer um die dreißig beim Bier.

DER ERSTE: Jetzt nehmen sie fürs Krügel bald fünf Euro. Ich kann mich noch erinnern, wie ich bei drei geglaubt hab’, ich spinn’.

DER ZWEITE: Jaja, die Inflation ... Jahrelang heißt’s, es gibt keine, und plötzlich über Nacht fangt s’ an zum Galoppieren.

DER ERSTE: Na ja, drei Prozent ...

DER ZWEITE: Wart’s ab. Wird nix dauern, und das Krügel kost’ hundert Millionen.

DER ERSTE: Das werden wir nicht erleben.

DER ZWEITE: Möglich. Aber nur weil wir dann nimmer leben.

DER ERSTE: Warum sollen wir dann nimmer leben, wenn du gleichzeitig sagst, wird nix dauern?

DER ZWEITE: Weil wir verhungert sein werden oder ausg’rott’ von die Chinesen. Was glaubst, wo die als Erstes drüberfahren mit ihrem ganzen neuen Waffenarsenal und ihre Milliarden Leut’? Über Amerika sicher nicht.

DER ERSTE: Ich glaub’, du bist da zu pess- –

DER ZWEITE: Einen Dreck bin ich! Im Grunde braucht’s nämlich die Chinesen gar nicht, damit alles z’grund geht, reichen die Flüchtling’. Und ich red’ nicht von die paar, was jetz’ da sind, ich red’ von die, was erst kommen, von die Klimaflüchtling’, verstehst? Wenn einmal die Unwetter nimmer aufhören, wenn die Polkappen tschari ’gangen sind und uns der Meeresspiegel bis da her steht, was glaubst, was dann los is’?! Wir werden uns warm anziehen müssen die nächsten Jahr’, das sag’ ich dir!

DER ERSTE: Glaub’ ich nicht.

DER ZWEITE: Was glaubst nicht?

DER ERSTE: Dass wir uns warm anziehen werden müssen.

DER ZWEITE (nach einer kurzen Pause): Stimmt. Warm anziehen werden wir uns nicht müssen.

DER ERSTE: Na siehst. Da drauf trinken wir noch eins.

(Er bestellt zwei Bier. Vorhang)

(Antonio Fian, 8.10.2021)