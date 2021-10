Die klassische GTA-Trilogie wird neu aufgelegt. Grafik: Rockstar Games

Was in den vergangenen Monaten immer wieder einmal als Gerücht die Runde machte, findet nun seine offizielle Bestätigung. Spielehersteller Rockstar Games hat eine überarbeitete Neuauflage der klassischen GTA-Trilogie angekündigt.

Updates

Die "Definitive Edition" genannte Ausgabe soll dabei sowohl mit einer überarbeiteten Grafik als auch "modernen Gameplay-Verbesserungen" aufwarten können. Was unter letzterem zu verstehen ist, lässt man offen. Eine Möglichkeit wäre, dass man den Schwierigkeitsgrad etwas reduziert, mussten damals doch Missionen noch in einem Stück absolviert werden. Wer stirbt, muss den Auftrag noch einmal von vorne beginnen.

Bei dem was Rockstar als "GTA Trilogie" bezeichnet geht es genau genommen nicht um die ersten drei Spiele der "Grand Theft Auto"-Reihe, sondern um die ersten 3D-Ausgaben des Spiels. Gab es doch zuvor noch zwei Spiele mit einer Sicht von oben auf das Spielgeschehen. Die Trilogie beginnt also bei dem in Liberty City (New York) angesiedelten GTA III und führt über GTA: Vice City und GTA: San Andreas in fiktive Pendants zu Miami und Los Angeles.

Abwarten

Bilder oder gar Gameplay-Videos gibt es zu der Neuauflage bisher noch nicht. Trotzdem soll diese noch vor Ende des Jahres für eine Fülle von Plattformen erhältlich sein. Dazu zählen neben Playstation 4 und 5, Xbox One und Series X/S auch der PC sowie die Nintendo Switch. Für Smartphones mit Android und iOS soll die "Definitive Edition" dann im ersten Halbjahr 2022 folgen.

Parallel dazu werden übrigens die Originalversionen der betreffenden Spiel eingestellt oder genauer von den Online-Plattformen, wo sie derzeit noch erhältlich sind, zurückgezogen. Anlass für die Neuauflage ist der 20. Geburtstag von GTA III, der auch noch auf ein andere Weise gefeiert werden soll. Sollen doch Elemente des Klassikers schon bald in GTA Online auftauchen. (apo, 9.10.2021)