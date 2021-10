Kürzlich erklärte Sebastian Kurz noch, dass er sich "mit aller Kraft gegen die Anschuldigungen wehren" wolle. Foto: APA/Georg Hochmuth

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte wie schon am Freitag auch am Samstagabend ein spontanes Statement an – das kam auch für die Grünen überraschend. Nach den jüngsten Ermittlungen in der Causa Inseratenaffäre gegen Kurz und türkise Mitstreiter dürfte der ÖVP-Parteichef nun Konsequenzen ziehen und einen "Schritt zur Seite" machen, wie es heißt. In einer Stellungnahme um 19.30 Uhr will er das weitere Vorgehen ankündigen. Zuvor hatten sich die Regierungsmitglieder seiner Partei zu einer Sitzung zusammengefunden. Vorübergehend die Kanzlerschaft übernehmen könnte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) – zumindest wenn es nach dem Wunsch der Länder geht.

Mehr Informationen in Kürze. (red, APA, 9.10.2021)