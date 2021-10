Wien – Die türkis-grüne Regierung macht nach dem Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weiter, bei der Opposition herrscht wenig Begeisterung. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte am Abend bei einem Pressestatement an, dass die Zusammenarbeit mit Alexander Schallenberg (ÖVP) an der Regierungsspitze fortgesetzt werden könne. Der Rücktritt von Kurz sei ein richtiger und wichtiger Schritt für die künftige Regierungszusammenarbeit gewesen.

"Es ist die Variante gewählt worden, die wir dem Regierungspartner ÖVP vorgeschlagen gaben", betonte Kogler. "Dies bedeutet, dass wir die Regierungsarbeit fortsetzen können." Dies habe er mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Schallenberg und Kurz besprochen. Mit Schallenberg sei morgen auch ein Termin vereinbart.

Mit der Fortsetzung der Koalition können nun ein Budget verabschiedet und die ökologisch-soziale Steuerreform weiterverfolgt werden.

Enttäuschung bei der SPÖ

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich am Abend sichtlich enttäuscht darüber, dass die Grünen die Koalition wohl nicht beenden werden. "In Wahrheit ist das eine Fortsetzung einer Regierungsarbeit mit dem türkisen System", befand sie nach der Erklärung von Kogler. "Es ist vor einer Stunde das eingetreten, was ich gestern bereits gesagt habe, nämlich dass die ÖVP Sebastian Kurz als Kanzler Opfern wird, um weiter in der Regierung bleiben zu können."



Kurz gehe, aber das türkise System bleibe. Als Klubchef und Parteiobmann ziehe er im Hintergrund weiter die Fäden. "Man kann zusammenfassen, seit einer Stunde ist Kurz nicht mehr Bundeskanzler, aber Schattenkanzler", beklagte die SPÖ-Chefin. Zusatz: "So ehrlich muss man sein und so ehrlich muss auch Werner Kogler sein." An eine erfolgreiche Zukunft der Koalition zweifelt sie. Sie könne sich schwer vorstellen, dass die Regierungsarbeit stabil sein werde – auch, weil täglich neue türkise Chats zu Tage treten würden.

"Untadeliges Verhalten"

Kurz' Rücktritt war für Meinl-Reisinger "überfällig". Allerdings reicht ihr dieser nicht, denn eigentlich müsste auch für einen Klubchef untadeliges Verhalten die Voraussetzung sein: "Als Klubobmann hält er weiter alle Fäden der Macht in seiner Hand."

Für FPÖ-Chef Kickl bricht Kurz mit seiner "Flucht in die parlamentarische Immunität" sein Versprechen, für rasche Aufklärung zu sorgen. Kurz plane offenbar, die ganze Affäre zu einer unendlichen Geschichte zu machen, bis die ÖVP das Justizministerium wieder innehabe, spekulierte er in einer Aussendung. "Kurz mag als Kanzler weg sein – aber das türkise System ist nach wie vor voll da.

Sebastian Kurz wer die Aufhebung seiner Immunität allerdings selbst beantragen, sagte der ÖVP-Klub zum STANDARD. Denn es sei parlamentarische Usance, dass die Immunität nicht vor Vorwürfen schützen soll, die zeitlich vor der Abgeordnetentätigkeit liegen.



Reaktionen aus der ÖVP

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) meldete sich auf Twitter zu Wort, er spricht Sebastian Kurz "Respekt" aus für seinen Rückzug.

Untertags gab eine Twitter-Nachricht Kochers (ÖVP) noch Rätsel auf. Darin teilte er einen Link zum Wikipedia-Artikel über das "Chicken"-Game, also das "Feiglingsspiel". Dabei geht es darum, ob eine Seite in einer Konfrontation als erste einlenkt, oder ob beide ins Verderben stürzen. Kocher stellte in seinem Tweet die Staatsräson über die Parteiräson, kritisierte dann aber die Opposition, "nicht im Sinne der angesprochenen Staatsräson" mit Herbert Kickl Gespräche zu führen.

Auch VP-Landeschefs sprechen Kurz Respekt aus

Auch die Landeschefs der Volkspartei zollten Kurz Respekt für dessen "Schritt zur Seite", wiewohl sie daran nicht ganz unbeteiligt gewesen sein dürften. Dem Vernehmen nach ist der Druck der VP-Landeschefs am Samstag zunehmend größer geworden, nicht zuletzt wegen der jüngst bekannt gewordenen Chats.



Bissig reagierte Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern, er sieht die Grünen gerade vor der Selbstzerstörung.

Vor dem Bundeskanzleramt hatten sich zum Zeitpunkt der Presseerklärung rund ein Dutzend Menschen versammelt. Sie quittierten die Nachricht mit Applaus. Auch Sektflaschen wurden geöffnet. (nig, APA, 9.10.2021)