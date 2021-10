Zum Thema

"Gemeinsam sind wir richtig gut": Was die Causa Inseratenkorruption ausmacht – Über Beschimpfungen von Parteifreunden, angebliche Manipulationen von in "Österreich" veröffentlichten Umfragen und das "Über- und Unterordnungsverhältnis" zwischen Kurz und Schmid

So änderten sich die Umfragewerte in den Fellner-Medien nach Kurz' Machtübernahme – Dem Kanzler wird vorgeworfen, frisierte Meinungsumfragen bei Research Affairs gekauft und ihre Veröffentlichung in Fellner-Medien beauftragt zu haben

Werbeausgaben der Regierung: Mit Inseraten Politik machen – Die aktuellen Ermittlungen treffen einen wunden Punkt der heimischen Medienlandschaft: Die Inseratenvergabe ist ein Einfallstor für die politische Einflussnahme auf Medien und Journalismus

Helmuth und Wolfgang Fellner: Medienmacher in den Schlagzeilen