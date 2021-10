Bisher acht Tore in elf Spielen für Liefering und Jungbullen in Youth League

In der Länderspielpause ist Simic für Kroatiens U21 im Einsatz. Foto: imago images/Pixsell

Salzburg – Fußballmeister Salzburg hat einen weiteren Hoffnungsträger langfristig gebunden. Wie die "Bullen" am Sonntag bekanntgaben, statteten sie den 18-jährigen kroatischen Stürmer Roko Simic mit einem Vertrag bis Juni 2025 aus. Simic, Sohn des kroatischen Ex-Teamspielers Dario Simic, kam im Sommer von Lok Zagreb nach Salzburg, wo er bisher als Kooperationsspieler bei Liefering (6 Tore in 9 Spielen) und in der Youth League (2/2) zum Einsatz kam.

"Roko hat es in der kurzen Zeit bei uns schon ausgezeichnet gemacht und sowohl beim FC Liefering als auch im Youth-League-Team starke Leistungen gezeigt und Tore erzielt. Aber ich bin überzeugt, dass dies nur die ersten Schritte in seiner Entwicklung waren, weil er neben dem nötigen Talent eine tolle Einstellung und eine sehr gute Mentalität mitbringt", wurde Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung zitiert. (APA, 10.10.2021)