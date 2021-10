Sebastian Kurz erklärte am Samstag seinen Rücktritt als Bundeskanzler. Doch wer hat das entschieden? Foto: robert newald

Wien – Am Samstag ist die Entscheidung gefallen, dass Sebastian Kurz zurücktreten muss. Das erzählen mehrere Stimmen in der Volkspartei – Uneinigkeit herrscht allerdings darüber, wer das Machtwort gesprochen hat.

In Kurz' Umfeld heißt es: In der Nacht auf Samstag sei im Kanzler der Gedanke gereift, dass der politische Patt nur mit einem "Schritt auf die Seite" gelöst werden könne. Mit seiner Forderung nach einer "untadeligen Person" als Kanzler habe sich Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) "einbetoniert". Als Staatsmann sei Kurz zum Schluss gekommen, dass er nicht Kanzler bleiben könne. Er habe ein Vermächtnis zu wahren und wolle, so der drastische Vergleich, nicht die Republik anzünden wie der römische Kaiser Nero.

Schallenberg, eine Länder-Idee?



In der Nacht soll Kurz selbst dann die Variante entwickelt haben, auf den Posten des Klubchefs im Parlament auszuweichen – und dem aktuellen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) um drei Uhr früh eine Nachricht geschrieben haben, dass man reden müsse. Schallenberg sei von der Frage, ob er Kanzler werden könne, geschockt gewesen, habe nach etwas Bedenkzeit gefragt. Als diese ihm – über ein paar Minuten hinausgehend – verwehrt wurde, habe er zugesagt.

In einem schwarzen Bundesland wird die Geschichte dagegen anders erzählt: Nach den jüngsten Chat-Enthüllungen, die auch Kurz selbst schwarz auf weiß belasten, hätten sich so gut wie alle Landesparteien am Samstagvormittag zusammentelefoniert. Allen sei klar gewesen, dass Kurz als Kanzler nicht mehr tragbar sei – das habe man dann am Nachmittag auch Kurz mitgeteilt. Und Schallenberg als Ersatzkanzler vorgeschlagen.

Landeshauptleute hätten sich "sehr aktiv eingebracht"

Vor allem die (starken) Landesparteien aus Vorarlberg, Tirol, Salzburg, der Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich hätten den Standpunkt vertreten: Man könne nicht mehr tatenlos zusehen, wie der Kanzler – und damit die gesamte Partei – von immer neuen Chats beschädigt wird. "Bei so weitreichenden und wichtigen Entscheidungen, die zwar eine Person konkret betreffen, aber in Wahrheit für die ganze Republik wichtig sind gibt es natürlich viele Gespräche. Und selbstverständlich haben uns wir Landesvertreter, Landeshauptleute auch hier sehr aktiv eingebracht", sagt der oberösterreichische ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer zum ORF.

Diese Darstellung wird in einem türkisen Ministerbüro unterstützt: Die Länder hätten sich auf die Beine gestellt. Kurz sei Geschichte, er wisse es nur noch nicht.

Auch von grüner Seite sind Zweifel an Kurz' Version der nächtlichen Epiphanie zu hören: Am Samstagvormittag noch hätte es nämlich eine Unterredung zwischen Kurz, Kogler und den Klubobleuten August Wöginger und Sigrid Maurer gegeben. Und da habe Kurz sehr wohl noch versucht, Kanzler zu bleiben.

Rumoren auch im Regierungsteam

Während die Ministerinnen und Minister der Volkspartei nach außen hin Einheit zeigten und per öffentlicher Unterschrift ihre Treue zu Kurz festhielten, beobachteten sie sich intern mit Argusaugen. Würde jemand einen Vorstoß wagen? Wer spricht mit Landeshauptleuten oder dem Team um Kurz, um sich die zumindest interimistische Kanzlerschaft zu sichern? Gedankenspiele machte sich wohl fast jede und jeder; bei einigen brauchte es klare Worte aus dem eigenen Team, um die Ambitionen zu begraben.



Um 18 Uhr trafen dann die (noch) türkisen Regierungsmitglieder aufeinander und wurden über die Entscheidung informiert – wer auch immer sie nun am Ende getroffen hat. Im Anschluss trat auch der Parteivorstand zusammen. Im gleichen Zeitraum informierte Kurz Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dass er als Kanzler zurücktreten würde – und schlug im gleichen Gespräch Schallenberg als seinen Nachfolger vor.

Und noch etwas musste erledigt werden: Irene Neumann-Hartberger, ÖVP-Nationalratsabgeordnete aus Niederösterreich, wurde über ihren bevorstehenden Mandatsverzicht informiert. Sie muss Platz machen, damit Kurz Klubchef werden kann.

Um 19.40 betritt Kurz dann den Kongresssaal des Bundeskanzleramts, um seinen Rücktritt zu verkünden. (Sebastian Fellner, 10.10.2021)