Nach seiner Paraderolle als Joffrey Baratheon widmet sich Jack Gleeson unter anderem der Theaterkunst. Foto: HBO

Am 20. und 21. November wird – nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr – die Vienna Comic Con (VIECC) wieder in der Messe Wien stattfinden. Und zumindest mit Blick auf das Staraufgebot dürfte die diesjährige Messe gegenüber den vorherigen Jahren einiges drauflegen. Denn es kommen am besagten Wochenende neben zahlreichen Cosplayern und den obligatorischen Comiczeichnern auch diverse bekannte Schauspieler nach Wien.

So wurde bereits Mitte Juni bekannt, dass Christopher Lambert die Comicmesse dieses Jahr beehren wird. Fans der Gamingkultur ist er nicht zuletzt für seine Rolle als Raiden in der Verfilmung von Mortal Kombat bekannt – ein Streifen, der in den Augen der Webstandard-Community unbestrittenerweise zu den besten Filmen aller Zeiten gehört.

Zudem wurde Ende Juni bekannt gegeben, dass auch Tom Hopper – bekannt für seine Rollen als Billy Bones in Black Sails und Luther in Umbrella Academy – auf der Vienna Comic Con zu Gaste sein wird. Und auch Anna Shaffer, bekannt durch ihre Rolle der Triss in der Netflixserie The Witcher, wird vor Ort sein.

Fantasy-Schauspieler kommen nach Wien

Doch Shaffer wird nicht die einzige Person eines bekannten Fantasy-Franchises sein, die nach Wien reist. So wird auch Jack Gleeson das Event beehren – berühmt wurde er nicht zuletzt durch seine überzeugend schurkenhafte Darstellung des Joffrey Baratheon in der HBO-Serie Game of Thrones. Seit dem Finale der Serie widmet sich der einstige Königsdarsteller dem Theater und ist nun unter anderem in der britischen Comedyserie Out of Her Mind zu sehen – als ungeborenes Kind der Protagonistin.

Ebenso wird der schottische Film- und Theaterschauspieler Graham McTavish auf der Vienna Comic Con zu sehen sein, wie die Veranstalter nun bekannt geben. Er ist unter anderem bekannt von seiner Rolle als der Zwerg Dwalin in Peter Jacksons Hobbit-Trilogie (2012-2014). Zudem war er ab 2016 in der AMC-Serie Preacher zu sehen, welche auf den Comics von Garth Ennis und Steve Dillon basiert. Gleich zwei Mal stand er gemeinsam mit Sylvester Stallone vor der Kamera – und zwar als dieser seine beiden Paraderollen Rocky und Rambo darstellte. Und: Er lieh seine Stimmen zahlreichen Computerspielfiguren, unter anderem jenen aus Uncharted 2, 3, und 4 und Call of Duty.

Beide Schauspieler werden auf der Comic Con für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen sowie an Panel-Diskussionen teilnehmen. (red, 10.10.2021)