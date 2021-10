Im Schnitt 1,87 Millionen Zuschauer verfolgten am Samstagabend die "ZiB 1", in der Sebastian Kurz seinen Rückzug vom Kanzleramt bekanntgab. Screenshot: tvthek.orf.at

Wien – Zu Beginn der der "ZiB 1" am Samstagabend wurde ein Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bereits erwartet, wenige Minuten später war er Gewissheit. Im Schnitt 1,872 Millionen Menschen verfolgten ab 19.30 Uhr die Nachrichtensendung auf ORF 2. Dies entspricht einem Marktanteil von 68 Prozent (63 Prozent bei E12-49, 70 Prozent bei E12-29).

Eine "ZiB Spezial" um 20.15 Uhr auf ORF 2 brachte es im Schnitt auf 870.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 30 Prozent (26 Prozent bei E12-49 und 24 Prozent bei E12-29).

Die Regierungskrise in Österreich hatte den heimischen TV-Sendern schon in den vergangenen Tagen Topquoten beschert. So wurde etwa die "ZiB2"-Ausgabe mit Kurz am Mittwoch von durchschnittlich 964.000 Zuseherinnen und Zusehern auf ORF 2 verfolgt. (red, 10.10.2021)