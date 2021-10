Zweite Liga. Foto: GEPA Pictures/HPYBET

Innsbruck – Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck hat Masaki Morass zum Interimstrainer gemacht. Wie die Tiroler am Sonntag bekanntgaben, soll der 42-jährige Japaner, der bisher das Zweierteam von Wacker coachte, bis zur Winterpause die Nachfolge des am Donnerstag beurlaubten Daniel Bierofka antreten. Wacker rangiert aktuell nur auf dem sechsten Tabellenplatz, in zehn Runden gab es lediglich vier Siege.

Morass war zuvor u.a. Co-Trainer bei Vissel Kobe bzw. den Urawa Reds in Japan und beim SV Horn, trainierte von 2017 bis 2019 die Wacker-Damen und arbeitete auch als Dolmetscher bei Red Bull Salzburg sowie im Tiroler Nachwuchsfußball. Im Sommer kam er von Kobe nach Innsbruck zurück, bei dem japanischen Klub hatte er unter anderem mit Andres Iniesta und Lukas Podolski zu tun.

"In den kommenden Wochen werden wir uns intensiv mit der Suche nach einem Trainer beschäftigen, der die Mannschaft zum Start der Wintervorbereitung übernehmen soll", erklärte Innsbrucks Sportvorstand Alfred Hörtnagl in der Club-Aussendung. (APA, red, 10.10.2021)