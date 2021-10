Außerdem ein Themenmontag in Sachen Holz, eine Reportage über Handel mit Wildblumen aus dem Kaukasus und die Doku "Was uns bindet"

Reist nach dem Tod ihres Mannes in die Mongolei, wo sie an einem schamanistischen Ritual teilnimmt: Cécile de France in "Eine größere Welt", One, 20.15 Uhr. Foto: WDR

19.40 REPORTAGE

Re: Schneeglöckchen aus Georgien – Handel mit Wildblumen aus dem Kaukasus Jedes Jahr liefert Georgien Millionen Blumenzwiebeln an die Niederlande. Wie funktioniert der Handel mit den geschützten Wildblumen? Bis 20.10, Arte

20.15 DRAMA

Eine größere Welt (Un monde plus grand, F/B 2019, Fabienne Berthaud) Nach dem Tod ihres Mannes reist Toningenieurin Corine – famos verkörpert von Cécile de France – in die Mongolei, wo sie mit Schamanismus in Berührung kommt. Bis 21.50, One

20.15 DELON

Der Chef (Un flic, F/I 1972, Jean-Pierre Melville) Im präzis inszenierten letzten Meisterwerk von Jean-Pierre Melville verschwimmen die Grenzen zwischen Gesetz und Unterwelt vollends. Mit Alain Delon, Catherine Deneuve und Richard Crenna. Bis 21.50, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Holz Den unterschiedlichen Aspekten der Holzmisere widmet sich dieser Abend. So geht es neben Licht und Schatten eines Booms auch um Die Ausbeutung der Urwälder (21.05 Uhr), Heizen mit Holz (21.55 Uhr) und das Thema Holzbau (22.30 Uhr). Bis 23.20, ORF 3

20.15 THRILLER

Girl on the Train (USA 2016, Tate Taylor) Emily Blunt als Pendlerin, die vom Zug aus beim täglichen Pendeln nach Manhattan eine ihr glücklich erscheinende Familie beobachtet – bis sie selbst in blutige Geschehnisse hineingezogen wird. Bis 22.30, ATV

21.10 MAGAZIN

Thema Infiziert trotz Corona-Impfung – wie häufig sind Impfdurchbrüche? / Marlene Engelhorn – eine Millionenerbin kämpft für die Reichensteuer. / Volkskrankheit Herzschwäche – neue Therapien / Proschat Madani im Porträt. Bis 22.00, ORF 2

21.50 SIMENON

Maigret stellt eine Falle (Maigret tend un piège, F/I 1958, Jean Delannoy) Jean Gabin als George Simenons Kommissar Maigret, dem nichts Menschliches fremd ist. Von Jean Delannoy stimmig in Szene gesetzt. Bis 23.45, One

22.25 DOKUMENTARFILM

Was uns bindet Ein schonungslos offener Blick auf die eigenen Eltern: Ivette Löcker fragt, was einen mit der Herkunft verbindet und was Generationen trennt. Und was verpasste Chancen aus einem machen. Sehenswert. Bis 00,10, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Vorgestellt wird Stefan Ruzowitzkys Thriller Hinterland. Außerdem geht es um neue Ausstellungen im Kunsthaus Zürich und im Museum von Hermann Nitsch in Mistelbach. Um 23.15 Uhr folgt dann die Doku Kunst und Wahnsinn von Amélie Ravalec. Bis 0.00, ORF 2