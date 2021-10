Am Sonntag fanden die Bürgermeister-Stichwahlen in 72 Gemeinden statt. Erste Ergebnisse können die SPÖ zufrieden stimmen, es gibt aber auch Niederlagen

SPÖ-Amtsinhaberin Ines Schiller machte mit 50,4 Prozent der Stimmen knapp das Rennen in Bad Ischl (Bild). Foto: Marion & Reinhard Hörmandinger Pressefoto

In 72 oberösterreichischen Gemeinden fanden am Sonntag Bürgermeisterstichwahlen statt. Um 16 Uhr schlossen die letzten Wahllokale. In der Bezirkshauptstadt Schärding musste sich Stadtchef Wolfgang Angerer (ÖVP) dem Sozialdemokraten Günter Streicher (53,1 Prozent) geschlagen geben. In Perg behauptete sich ÖVP-Amtsinhaber Anton Froschauer (53,4 Prozent) gegen FPÖ-Herausforderer Andreas Köstinger. Auch die Grünen konnten einen Erfolg verzeichnen: Sie stellen erstmals in Oberösterreich einen grünen Bürgermeister – in der Gemeinde Attersee.

Dort setzte sich bei der Stichwahl am Sonntag Rudolf Hemetsberger mit 59,9 Prozent klar gegen seinen ÖVP-Kontrahenten Philip Weissenbrunner (40,1 Prozent) durch. Die ersten Ergebnisse zeigen einige Erfolge der SPÖ, aber auch eine herbe Niederlage: In St. Georgen an der Gusen verlor Bürgermeister Erich Wahl überraschend gegen Andreas Derntl (ÖVP), der 53,86 Prozent holte. In Dimbach (Manfred Fenster), Pichl bei Wels (Franz Stefan Scheiböck), Ried im Traunkreis (Stefan Schöfberger) und Ohlsdorf (Ines Mirlacher) wanderte hingegen der Bürgermeistersessel von der ÖVP zur SPÖ, die Gemeinderäte dieser Orte blieben bei der Wahl vor zwei Wochen aber mehrheitlich schwarz. In den traditionell roten Orten Lenzing und Mauthausen behielt man die Mehrheit.

Bad Ischl behält rote Bürgermeisterin

In Bad Ischl hat sich Stadtchefin Ines Schiller (SPÖ) knapp gegen Herausforderer Hannes Mathes behauptet. Der ehemalige Salzburger SPÖ-Landesgeschäftsführer, der mit einer von der ÖVP unterstützten Namensliste für den Gemeinderat kandidiert hatte und auf Anhieb stimmenstärkste Partei geworden war, wollte auch Bürgermeister werden – und scheiterte nur knapp.

Schiller kandidierte zum ersten Mal und bekam 50,4 Prozent. Sie hat Anfang des Vorjahrs ihren Lebensgefährten Hannes Heide abgelöst, der ins EU-Parlament gewechselt ist. Mathes blieb mit 49,6 Prozent nur knapp dahinter.

Niederlage für SPÖ in Gosau und Waldzell

In Gosau und Waldzell verloren die Roten den Bürgermeistersessel – wie auch vor zwei Wochen bereits die Mehrheit im Gemeinderat – an die Schwarzen, in Enzenkirchen wanderte die Gemeinderatsmehrheit zur ÖVP und der Bürgermeistersessel zu FPÖ-Mann Christian Gmundner.

Alles neu hieß es in Aurolzmünster: Nachdem die Gemeinderatsmehrheit vor zwei Wochen von Blau zu Schwarz gewechselt war, holte sich FPÖ-Kandidat Peter Kettl diesmal den zuletzt roten Bürgermeistertitel.

In Steyregg, wo seit langem die Steyregger Bürgerinitiative für Umwelt (SBU) den Bürgermeister stellte, war diesmal die SPÖ erfolgreich. Gerhard Hintringer blieb mit 51,3 Prozent knapp vor David Lackner, der bisherige Ortschef Johann Würzburger (beide SBU) war nicht mehr angetreten

In der FPÖ-regierten Gaspoltshofen musste der scheidende freiheitliche Landesrat Wolfgang Klinger zwar ins Stechen, behielt aber mit 55,2 Prozent seinen Bürgermeistersessel.

Auch Bürgerlisten vertreten

Die meisten Bewerber bei den Stichwahlen gehören ÖVP, FPÖ, SPÖ oder Bürgerlisten an, aber auch die Grünen hatten in zwei Orten Kandidaten am Start, MFG und Neos hingegen nicht. In 40 Orten hieß das Match ÖVP gegen SPÖ, in 19 ÖVP gegen FPÖ und in einem FPÖ gegen SPÖ. In zwei Gemeinden traten Grüne gegen Schwarze an. Zudem waren zehn Bürgerlisten-Kandidaten in der Stichwahl – acht gegen schwarze und zwei gegen rote Kontrahenten.

In den Gemeinden Hinterstoder, Pinsdorf, St. Oswald bei Freistadt und Reichenau im Mühlkreis hatte jeweils ein Kandidat vorzeitig das Handtuch geworfen. Hier muss zu einem späteren Zeitpunkt mit Ja oder Nein über den verbliebenen Bewerber abgestimmt werden. Reichenau wählt am 24. Oktober, die anderen drei Gemeinden am 17. Oktober. (APA, red, 10.10.2021)