Geimpfte dürfen sich im australischen Bundesstaat Sydney künftig in Gruppen von bis zu 30 Menschen treffen. Foto: AFP / Saeed Khan

Sydney – Im australischen Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney ist der strikte Corona-Lockdown nach 106 Tagen beendet worden. Die Maßnahmen wurden am Montag erheblich gelockert, nachdem in der Vorwoche über 70 Prozent der Bevölkerung ihre zweite Impfdosis erhalten hatten. Landesweit liegt die Impfquote in Australien aktuell bei knapp 62 Prozent. Medien feierten die Lockerungen als "Freedom Day". Allerdings gelten die neuen Freiheiten nur für vollständig Geimpfte.

Wegen eines von der Delta-Variante ausgelösten Corona-Ausbruchs in der Region durften die Bürger seit Ende Juni nur noch in Ausnahmen ihre Häuser verlassen. Seither wurden Behördenangaben zufolge 63.000 Infektionsfälle und mehr als 430 Tote in Verbindung mit Covid-19 verzeichnet.

Lernen, mit dem Virus zu leben

"Wir führen die Nation aus der Pandemie heraus", sagte Regionalpremier Dominic Perrottet. Er fügte aber hinzu, es werde dabei Herausforderungen geben. "Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben."

Unter anderem dürfen sich Geimpfte ab sofort wieder draußen in Gruppen von bis zu 30 Menschen treffen. In Häusern sind Treffen von zehn Menschen erlaubt. Geschäfte, Restaurants und Friseure können wieder öffnen, allerdings nur unter Einhaltung der Distanzregeln, was auch für Museen, Kinos und Fitnessstudios gilt. "Alle unsere Kurse waren heute vollständig ausgebucht", sagte die Besitzerin eines Fitnesscenters in Leichhardt, einem Stadtteil von Sydney, dem australischen Sender ABC. Friseure erlebten ebenfalls einen riesigen Andrang. Auch Perrottet ließ sich umgehend die Haare schneiden.

Weitere Lockerungen bei mehr Geimpften

Die Anzahl der Besucher in Stadien und Zoos wird zunächst auf 5.000 begrenzt. Die Schulen sollen ab dem 25. Oktober wieder aufmachen. Weitere Lockerungen soll es geben, wenn 80 Prozent der Bevölkerung von New South Wales geimpft sind.

Der Bundesstaat an der Ostküste war lange die am schlimmsten von einer Welle von Neuinfektionen heimgesuchte Region des Landes. Anfang September wurden teilweise mehr als 1.500 neue Fälle am Tag gemeldet. Am Montag lag die Zahl bei 496. Der Nachbarstaat Victoria mit der Millionenstadt Melbourne kämpft hingegen weiter gegen eine schwere Infektionswelle.

Australien war dank strenger Regeln, geschlossener Außengrenzen und der isolierten Insellage lange Zeit erfolgreich im Kampf gegen das Virus. Die Regierung verfolgte eine "Null-Covid-Strategie", die aber mit dem Auftauchen der hochansteckenden Delta-Variante nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Insgesamt sind landesweit bisher 127.000 Fälle bestätigt worden – bei 25 Millionen Bewohnern. Rund 1.430 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. (APA, 11.10.2021)